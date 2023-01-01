ألف ريال كمبودي إلى سيدي غاني

تحويل KHR إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٢٫٨٣ ghs

1.00000 KHR = 0.00283 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 06:33
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KHR إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.870151.057687.96591.450291.674480.946319.2689
1GBP1.1492311.2156101.1081.666951.924641.0875122.1476
1USD0.94550.822639183.1751.37131.583280.894818.2195
1INR0.0113680.009890460.012022810.01648690.01903550.0107580.21905

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

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KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Ghanaian Cedi
1 KHR0.00283 GHS
5 KHR0.01417 GHS
10 KHR0.02834 GHS
20 KHR0.05669 GHS
50 KHR0.14172 GHS
100 KHR0.28343 GHS
250 KHR0.70859 GHS
500 KHR1.41717 GHS
1000 KHR2.83434 GHS
2000 KHR5.66868 GHS
5000 KHR14.17170 GHS
10000 KHR28.34340 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / ريال كمبوديا
1 GHS352.81600 KHR
5 GHS1764.08000 KHR
10 GHS3528.16000 KHR
20 GHS7056.32000 KHR
50 GHS17640.80000 KHR
100 GHS35281.60000 KHR
250 GHS88204.00000 KHR
500 GHS176408.00000 KHR
1000 GHS352816.00000 KHR
2000 GHS705632.00000 KHR
5000 GHS1764080.00000 KHR
10000 GHS3528160.00000 KHR