ريال كمبودي إلى فورنت مجري

تحويل KHR إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٨٨ huf

1.00000 KHR = 0.08836 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 17:18 UTC
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KHR إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066488.65461.436071.660280.9640518.3117
1GBP1.1535411.2301102.2641.656511.915151.1120721.1227
1USD0.937750.812942183.13451.346651.55690.904117.1715
1INR0.01127970.009778640.012028710.01619840.01872750.01087510.206551

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Hungarian Forint
1 KHR0.08836 HUF
5 KHR0.44182 HUF
10 KHR0.88364 HUF
20 KHR1.76728 HUF
50 KHR4.41819 HUF
100 KHR8.83638 HUF
250 KHR22.09095 HUF
500 KHR44.18190 HUF
1000 KHR88.36380 HUF
2000 KHR176.72760 HUF
5000 KHR441.81900 HUF
10000 KHR883.63800 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / ريال كمبوديا
2000 HUF22633.80000 KHR
5000 HUF56584.50000 KHR
10000 HUF113169.00000 KHR
15000 HUF169753.50000 KHR
20000 HUF226338.00000 KHR
30000 HUF339507.00000 KHR
40000 HUF452676.00000 KHR
50000 HUF565845.00000 KHR
60000 HUF679014.00000 KHR
100000 HUF1131690.00000 KHR
150000 HUF1697535.00000 KHR
200000 HUF2263380.00000 KHR