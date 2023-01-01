ريال كمبودي إلى درام أرميني

تحويل KHR إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٩٣٫٨٩ amd

1.00000 KHR = 0.09389 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:12 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KHR إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 AMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.066188.62971.43631.659950.9636518.3189
1GBP1.1538711.2302102.2721.657391.915451.1119321.1386
1USD0.9380.812876183.13451.347251.557030.903917.1831
1INR0.01128290.009777840.012028710.01620570.0187290.01087270.20669

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ريال كمبوديا / درام أرمينية
1 KHR0.09389 AMD
5 KHR0.46944 AMD
10 KHR0.93889 AMD
20 KHR1.87778 AMD
50 KHR4.69444 AMD
100 KHR9.38888 AMD
250 KHR23.47220 AMD
500 KHR46.94440 AMD
1000 KHR93.88880 AMD
2000 KHR187.77760 AMD
5000 KHR469.44400 AMD
10000 KHR938.88800 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / ريال كمبوديا
1 AMD10.65090 KHR
5 AMD53.25450 KHR
10 AMD106.50900 KHR
20 AMD213.01800 KHR
50 AMD532.54500 KHR
100 AMD1065.09000 KHR
250 AMD2662.72500 KHR
500 AMD5325.45000 KHR
1000 AMD10650.90000 KHR
2000 AMD21301.80000 KHR
5000 AMD53254.50000 KHR
10000 AMD106509.00000 KHR