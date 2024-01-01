Kamboçya rielinden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile KHR → AMD çevirin

1.000 khr
98,85 amd

1.00000 KHR = 0.09885 AMD

08:40 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855011.073389.11351.452441.651870.9483618.3072
1 GBP1.1695811.25535104.2291.69881.932051.1091821.4124
1 USD0.93170.796591183.02761.353251.539050.883617.0569
1 INR0.01122160.009594290.012044210.01629880.01853660.01064220.205437

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kamboçya rielinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Ermeni Dramı
1 KHR0.09885 AMD
5 KHR0.49423 AMD
10 KHR0.98846 AMD
20 KHR1.97691 AMD
50 KHR4.94228 AMD
100 KHR9.88456 AMD
250 KHR24.71140 AMD
500 KHR49.42280 AMD
1000 KHR98.84560 AMD
2000 KHR197.69120 AMD
5000 KHR494.22800 AMD
10000 KHR988.45600 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Kamboçya Rieli
1 AMD10.11680 KHR
5 AMD50.58400 KHR
10 AMD101.16800 KHR
20 AMD202.33600 KHR
50 AMD505.84000 KHR
100 AMD1011.68000 KHR
250 AMD2529.20000 KHR
500 AMD5058.40000 KHR
1000 AMD10116.80000 KHR
2000 AMD20233.60000 KHR
5000 AMD50584.00000 KHR
10000 AMD101168.00000 KHR