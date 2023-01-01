5000 Ermeni dramından Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile AMD → KHR çevirin

5000 amd
52592.50 khr

1.00000 AMD = 10.51850 KHR

10:50 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

AMD → KHR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AMD → 0 KHR
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86411.053787.67011.421551.648210.966918.6178
1GBP1.1572711.2195101.4651.645231.907561.1189721.5473
1USD0.949050.820008183.20211.34911.564210.917717.669
1INR0.01140640.009855620.012018910.01621470.01880010.01102980.212362

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ermeni dramından Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ermeni dramı

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Kamboçya Rieli
1 AMD10.51850 KHR
5 AMD52.59250 KHR
10 AMD105.18500 KHR
20 AMD210.37000 KHR
50 AMD525.92500 KHR
100 AMD1051.85000 KHR
250 AMD2629.62500 KHR
500 AMD5259.25000 KHR
1000 AMD10518.50000 KHR
2000 AMD21037.00000 KHR
5000 AMD52592.50000 KHR
10000 AMD105185.00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Ermeni Dramı
1 KHR0.09507 AMD
5 KHR0.47535 AMD
10 KHR0.95071 AMD
20 KHR1.90141 AMD
50 KHR4.75353 AMD
100 KHR9.50707 AMD
250 KHR23.76767 AMD
500 KHR47.53535 AMD
1000 KHR95.07070 AMD
2000 KHR190.14140 AMD
5000 KHR475.35350 AMD
10000 KHR950.70700 AMD