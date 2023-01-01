ريال كمبودي إلى دونغ فيتنامي

تحويل KHR إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
5911 vnd

1.00000 KHR = 5.91130 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 17:17 UTC
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KHR إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0667588.68371.436541.659920.964218.3095
1GBP1.1535411.23055102.3011.657121.914811.1122421.1209
1USD0.93740.812645183.13451.346651.556060.90417.1638
1INR0.0112760.009775060.012028710.01619840.01871730.01087390.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Vietnamese Dong
1 KHR5.91130 VND
5 KHR29.55650 VND
10 KHR59.11300 VND
20 KHR118.22600 VND
50 KHR295.56500 VND
100 KHR591.13000 VND
250 KHR1477.82500 VND
500 KHR2955.65000 VND
1000 KHR5911.30000 VND
2000 KHR11822.60000 VND
5000 KHR29556.50000 VND
10000 KHR59113.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / ريال كمبوديا
1 VND0.16917 KHR
5 VND0.84584 KHR
10 VND1.69168 KHR
20 VND3.38336 KHR
50 VND8.45840 KHR
100 VND16.91680 KHR
250 VND42.29200 KHR
500 VND84.58400 KHR
1000 VND169.16800 KHR
2000 VND338.33600 KHR
5000 VND845.84000 KHR
10000 VND1691.68000 KHR