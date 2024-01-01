Kamboçya rielinden Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile KHR → VND çevirin

1.000 khr
5.996 vnd

1.00000 KHR = 5.99627 VND

08:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551351.0730589.09511.45211.65250.9480518.3136
1 GBP1.1694111.25485104.191.698131.932471.1086621.4164
1 USD0.931950.796908183.02981.353251.540.8835517.0669
1 INR0.0112240.009597860.012043910.01629840.01854760.01064140.205552

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Kamboçya rielinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

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KHR → CZK

KHR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Vietnam Dongu
1 KHR5.99627 VND
5 KHR29.98135 VND
10 KHR59.96270 VND
20 KHR119.92540 VND
50 KHR299.81350 VND
100 KHR599.62700 VND
250 KHR1499.06750 VND
500 KHR2998.13500 VND
1000 KHR5996.27000 VND
2000 KHR11992.54000 VND
5000 KHR29981.35000 VND
10000 KHR59962.70000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Kamboçya Rieli
1 VND0.16677 KHR
5 VND0.83385 KHR
10 VND1.66770 KHR
20 VND3.33540 KHR
50 VND8.33850 KHR
100 VND16.67700 KHR
250 VND41.69250 KHR
500 VND83.38500 KHR
1000 VND166.77000 KHR
2000 VND333.54000 KHR
5000 VND833.85000 KHR
10000 VND1667.70000 KHR