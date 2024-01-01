2.000.000 Vietnam dongundan Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile VND → KHR çevirin

1,000₫ VND = 0,1593៛ KHR

02:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → KHR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KHR
1 VND → KHRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,16140,1655
Düşük0,15930,1593
Ortalama0,16020,1629
Değişim-1.30%-2.91%
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1 VND → KHR istatistikleri

VND → KHR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1614, en düşük 0,1593 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1602 oldu. VND → KHR kurundaki değişiklik -1.30 değerindeydi.

VND → KHR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1655, en düşük 0,1593 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1629 oldu. VND → KHR kurundaki değişiklik -2.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - KHR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.393,061,40234,645154,115
1 AUD0,65110,6140,871906,5340,91322,545100,29
1 EUR1,0591,62811,4181.475,391,48536,693163,225
1 SGD0,7471,1480,70511.040,451,04725,876115,106

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Kamboçya Rieli
1000 VND159,28800 KHR
2000 VND318,57600 KHR
5000 VND796,44000 KHR
10000 VND1.592,88000 KHR
20000 VND3.185,76000 KHR
50000 VND7.964,40000 KHR
100000 VND15.928,80000 KHR
200000 VND31.857,60000 KHR
500000 VND79.644,00000 KHR
1000000 VND159.288,00000 KHR
2000000 VND318.576,00000 KHR
5000000 VND796.440,00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Vietnam Dongu
1 KHR6,27794 VND
5 KHR31,38970 VND
10 KHR62,77940 VND
20 KHR125,55880 VND
50 KHR313,89700 VND
100 KHR627,79400 VND
250 KHR1.569,48500 VND
500 KHR3.138,97000 VND
1000 KHR6.277,94000 VND
2000 KHR12.555,88000 VND
5000 KHR31.389,70000 VND
10000 KHR62.779,40000 VND