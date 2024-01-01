2 000 000 вьетнамких донгов в камбоджийские риели
Сконвертируйте VND в KHR по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса VND к KHR
1 VND = 0,16027 KHR
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 VND в KHR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1637
|0,1655
|Низкий
|0,1598
|0,1598
|В среднем
|0,1610
|0,1632
|Изменение
|-2.10%
|-1.64%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к KHR
За последние 30 дней максимальный курс VND к KHR составил 0,1637, а минимальный — 0,1598. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1610. Изменение курса VND к KHR в процентном соотношении составило -2.10.
За последние 90 дней максимальный курс VND к KHR составил 0,1655, а минимальный — 0,1598. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1632. Изменение курса VND к KHR в процентном соотношении составило -1.64.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в камбоджийские риели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Вьетнамский донг / Камбоджийский риель
|1000 VND
|160,26800 KHR
|2000 VND
|320,53600 KHR
|5000 VND
|801,34000 KHR
|10000 VND
|1 602,68000 KHR
|20000 VND
|3 205,36000 KHR
|50000 VND
|8 013,40000 KHR
|100000 VND
|16 026,80000 KHR
|200000 VND
|32 053,60000 KHR
|500000 VND
|80 134,00000 KHR
|1000000 VND
|160 268,00000 KHR
|2000000 VND
|320 536,00000 KHR
|5000000 VND
|801 340,00000 KHR
|Обменные курсы Камбоджийский риель / Вьетнамский донг
|1 KHR
|6,23957 VND
|5 KHR
|31,19785 VND
|10 KHR
|62,39570 VND
|20 KHR
|124,79140 VND
|50 KHR
|311,97850 VND
|100 KHR
|623,95700 VND
|250 KHR
|1 559,89250 VND
|500 KHR
|3 119,78500 VND
|1000 KHR
|6 239,57000 VND
|2000 KHR
|12 479,14000 VND
|5000 KHR
|31 197,85000 VND
|10000 KHR
|62 395,70000 VND