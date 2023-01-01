1 камбоджийский риель в вьетнамские донги

Сконвертируйте KHR в VND по реальному обменному курсу

1 khr
6 vnd

1.00000 KHR = 5.89242 VND

Среднерыночный курс в 18:34 UTC
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График изменения обменного курса KHR к VND

1 мин. назад 1 KHR → 0 VND
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.066488.64291.441831.657570.9568518.1871
1GBP1.1615811.2386102.9571.674651.925241.1114521.124
1USD0.937750.807363183.12351.352051.554360.8972517.0547
1INR0.01128120.009712810.012030310.01626560.01869950.01079420.205173

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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в вьетнамские донги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Камбоджийский риель / Вьетнамский донг
1 KHR5.89242 VND
5 KHR29.46210 VND
10 KHR58.92420 VND
20 KHR117.84840 VND
50 KHR294.62100 VND
100 KHR589.24200 VND
250 KHR1473.10500 VND
500 KHR2946.21000 VND
1000 KHR5892.42000 VND
2000 KHR11784.84000 VND
5000 KHR29462.10000 VND
10000 KHR58924.20000 VND
Обменные курсы Вьетнамский донг / Камбоджийский риель
1 VND0.16971 KHR
5 VND0.84854 KHR
10 VND1.69709 KHR
20 VND3.39418 KHR
50 VND8.48545 KHR
100 VND16.97090 KHR
250 VND42.42725 KHR
500 VND84.85450 KHR
1000 VND169.70900 KHR
2000 VND339.41800 KHR
5000 VND848.54500 KHR
10000 VND1697.09000 KHR