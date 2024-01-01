50 000 вьетнамких донгов в камбоджийские риели

Сконвертируйте VND в KHR по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = ៛0,1603 KHR

Среднерыночный курс в 13:16
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График изменения обменного курса VND к KHR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KHR
1 VND в KHRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,16370,1655
Низкий0,15980,1598
В среднем0,16100,1632
Изменение-2.10%-1.64%
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Соотношение 1 VND к KHR

За последние 30 дней максимальный курс VND к KHR составил 0,1637, а минимальный — 0,1598. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1610. Изменение курса VND к KHR в процентном соотношении составило -2.10.

За последние 90 дней максимальный курс VND к KHR составил 0,1655, а минимальный — 0,1598. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1632. Изменение курса VND к KHR в процентном соотношении составило -1.64.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5210,941,3341 399,531,39434,468153,865
1 AUD0,65810,6180,877920,2610,91722,664101,174
1 EUR1,0641,61911,421 489,731,48436,69163,78
1 SGD0,751,140,70411 049,481,04625,847115,38

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Камбоджийский риель
1000 VND160,26800 KHR
2000 VND320,53600 KHR
5000 VND801,34000 KHR
10000 VND1 602,68000 KHR
20000 VND3 205,36000 KHR
50000 VND8 013,40000 KHR
100000 VND16 026,80000 KHR
200000 VND32 053,60000 KHR
500000 VND80 134,00000 KHR
1000000 VND160 268,00000 KHR
2000000 VND320 536,00000 KHR
5000000 VND801 340,00000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Вьетнамский донг
1 KHR6,23957 VND
5 KHR31,19785 VND
10 KHR62,39570 VND
20 KHR124,79140 VND
50 KHR311,97850 VND
100 KHR623,95700 VND
250 KHR1 559,89250 VND
500 KHR3 119,78500 VND
1000 KHR6 239,57000 VND
2000 KHR12 479,14000 VND
5000 KHR31 197,85000 VND
10000 KHR62 395,70000 VND