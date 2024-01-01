История обменного курса камбоджийский риель–вьетнамские донги

Обменный курс камбоджийских риеля/вьетнамские донги сейчас составляет 6,228, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость камбоджийских риелей оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.113% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс камбоджийский риель/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 6,255, и минимумом, равным 6,217, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.234%.