柬埔寨瑞爾兌越南盾匯率歷史紀錄

今日，柬埔寨瑞爾兌越南盾的匯率目前為6.164，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，柬埔寨瑞爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.069%。

在過去一星期，柬埔寨瑞爾兌越南盾的匯率波動，在24-07-2024高見6.175，並在25-07-2024低見6.160。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.097%。