越南盾兌柬埔寨瑞爾匯率歷史紀錄

今日，越南盾兌柬埔寨瑞爾的匯率目前為0.162，較昨日改變了0.125%。在過去一星期，越南盾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.144%。

在過去一星期，越南盾兌柬埔寨瑞爾的匯率波動，在29-07-2024高見0.162，並在24-07-2024低見0.162。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.097%。