ريال كمبودي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل KHR إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
8.89 uah

1.00000 KHR = 0.00889 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 17:17 UTC
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KHR إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0667588.68371.436541.659920.964218.3095
1GBP1.1535411.23055102.3011.657121.914811.1122421.1209
1USD0.93740.812645183.13451.346651.556060.90417.1638
1INR0.0112760.009775060.012028710.01619840.01871730.01087390.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

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KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / هريفنيا الأوكرانية
1 KHR0.00889 UAH
5 KHR0.04443 UAH
10 KHR0.08887 UAH
20 KHR0.17773 UAH
50 KHR0.44433 UAH
100 KHR0.88867 UAH
250 KHR2.22166 UAH
500 KHR4.44333 UAH
1000 KHR8.88666 UAH
2000 KHR17.77332 UAH
5000 KHR44.43330 UAH
10000 KHR88.86660 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / ريال كمبوديا
1 UAH112.52800 KHR
5 UAH562.64000 KHR
10 UAH1125.28000 KHR
20 UAH2250.56000 KHR
50 UAH5626.40000 KHR
100 UAH11252.80000 KHR
250 UAH28132.00000 KHR
500 UAH56264.00000 KHR
1000 UAH112528.00000 KHR
2000 UAH225056.00000 KHR
5000 UAH562640.00000 KHR
10000 UAH1125280.00000 KHR