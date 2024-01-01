Kamboçya rielinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile KHR → UAH çevirin

1.000 khr
9,28 uah

1.00000 KHR = 0.00928 UAH

08:53 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551351.0730589.09511.45211.65250.9480518.3136
1 GBP1.1694111.25485104.191.698131.932471.1086621.4164
1 USD0.931950.796908183.02981.353251.540.8835517.0669
1 INR0.0112240.009597860.012043910.01629840.01854760.01064140.205552

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kamboçya rielinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Ukrayna Grivnası
1 KHR0.00928 UAH
5 KHR0.04640 UAH
10 KHR0.09280 UAH
20 KHR0.18559 UAH
50 KHR0.46398 UAH
100 KHR0.92796 UAH
250 KHR2.31989 UAH
500 KHR4.63978 UAH
1000 KHR9.27956 UAH
2000 KHR18.55912 UAH
5000 KHR46.39780 UAH
10000 KHR92.79560 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Kamboçya Rieli
1 UAH107.76400 KHR
5 UAH538.82000 KHR
10 UAH1077.64000 KHR
20 UAH2155.28000 KHR
50 UAH5388.20000 KHR
100 UAH10776.40000 KHR
250 UAH26941.00000 KHR
500 UAH53882.00000 KHR
1000 UAH107764.00000 KHR
2000 UAH215528.00000 KHR
5000 UAH538820.00000 KHR
10000 UAH1077640.00000 KHR