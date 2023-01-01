ريال كمبودي إلى بيزو مكسيكي

تحويل KHR إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٤٫١٧ mxn

1.00000 KHR = 0.00417 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 17:21 UTC
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KHR إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.066388.64631.435931.660.96418.305
1GBP1.1537411.23015102.2681.656581.915081.112221.1177
1USD0.93780.812909183.13451.346651.556780.9040517.1668
1INR0.01128080.009778240.012028710.01619840.01872610.01087450.206494

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Mexican Peso
1 KHR0.00417 MXN
5 KHR0.02086 MXN
10 KHR0.04172 MXN
20 KHR0.08344 MXN
50 KHR0.20859 MXN
100 KHR0.41718 MXN
250 KHR1.04294 MXN
500 KHR2.08588 MXN
1000 KHR4.17176 MXN
2000 KHR8.34352 MXN
5000 KHR20.85880 MXN
10000 KHR41.71760 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / ريال كمبوديا
1 MXN239.70700 KHR
5 MXN1198.53500 KHR
10 MXN2397.07000 KHR
20 MXN4794.14000 KHR
50 MXN11985.35000 KHR
100 MXN23970.70000 KHR
250 MXN59926.75000 KHR
500 MXN119853.50000 KHR
1000 MXN239707.00000 KHR
2000 MXN479414.00000 KHR
5000 MXN1198535.00000 KHR
10000 MXN2397070.00000 KHR