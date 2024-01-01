Kamboçya rielinden Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile KHR → MXN çevirin

1.000 khr
4,19 mxn

1.00000 KHR = 0.00419 MXN

08:48 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855211.0733589.11781.45231.65220.94835518.3125
1 GBP1.169311.25505104.2041.698151.931891.1089121.4125
1 USD0.931650.796781183.02771.353051.539290.8835517.0611
1 INR0.01122110.009596570.012044210.01629640.01853950.01064160.205487

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Kamboçya rielinden Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Meksika Pesosu
1 KHR0.00419 MXN
5 KHR0.02093 MXN
10 KHR0.04185 MXN
20 KHR0.08370 MXN
50 KHR0.20925 MXN
100 KHR0.41850 MXN
250 KHR1.04626 MXN
500 KHR2.09252 MXN
1000 KHR4.18503 MXN
2000 KHR8.37006 MXN
5000 KHR20.92515 MXN
10000 KHR41.85030 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Kamboçya Rieli
1 MXN238.94700 KHR
5 MXN1194.73500 KHR
10 MXN2389.47000 KHR
20 MXN4778.94000 KHR
50 MXN11947.35000 KHR
100 MXN23894.70000 KHR
250 MXN59736.75000 KHR
500 MXN119473.50000 KHR
1000 MXN238947.00000 KHR
2000 MXN477894.00000 KHR
5000 MXN1194735.00000 KHR
10000 MXN2389470.00000 KHR