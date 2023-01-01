ريال كمبودي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل KHR إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٢٦٫٦٧ bdt

1.00000 KHR = 0.02667 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 16:47 UTC
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KHR إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.066188.62971.436141.659560.96418.3154
1GBP1.1539311.23015102.2681.657141.914931.1123921.1337
1USD0.9380.812909183.13451.34711.556660.904217.1798
1INR0.01128290.009778240.012028710.01620390.01872460.01087640.206651

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Bangladeshi Taka
1 KHR0.02667 BDT
5 KHR0.13335 BDT
10 KHR0.26671 BDT
20 KHR0.53341 BDT
50 KHR1.33353 BDT
100 KHR2.66707 BDT
250 KHR6.66768 BDT
500 KHR13.33535 BDT
1000 KHR26.67070 BDT
2000 KHR53.34140 BDT
5000 KHR133.35350 BDT
10000 KHR266.70700 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / ريال كمبوديا
1 BDT37.49430 KHR
5 BDT187.47150 KHR
10 BDT374.94300 KHR
20 BDT749.88600 KHR
50 BDT1874.71500 KHR
100 BDT3749.43000 KHR
250 BDT9373.57500 KHR
500 BDT18747.15000 KHR
1000 BDT37494.30000 KHR
2000 BDT74988.60000 KHR
5000 BDT187471.50000 KHR
10000 BDT374943.00000 KHR