ريال كمبودي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل KHR إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
1.90 hkd

1.00000 KHR = 0.00190 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:17 UTC
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KHR إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.066288.6381.43591.659710.963818.3171
1GBP1.153811.23015102.2681.65671.914931.1120321.1337
1USD0.937750.812909183.13451.346751.556660.9039517.1798
1INR0.01128180.009778240.012028710.01619970.01872460.01087330.206651

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / دولار هونغ كونغ
1 KHR0.00190 HKD
5 KHR0.00950 HKD
10 KHR0.01901 HKD
20 KHR0.03801 HKD
50 KHR0.09502 HKD
100 KHR0.19005 HKD
250 KHR0.47513 HKD
500 KHR0.95025 HKD
1000 KHR1.90050 HKD
2000 KHR3.80100 HKD
5000 KHR9.50250 HKD
10000 KHR19.00500 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / ريال كمبوديا
100 HKD52617.80000 KHR
200 HKD105235.60000 KHR
300 HKD157853.40000 KHR
500 HKD263089.00000 KHR
1000 HKD526178.00000 KHR
2000 HKD1052356.00000 KHR
2500 HKD1315445.00000 KHR
3000 HKD1578534.00000 KHR
4000 HKD2104712.00000 KHR
5000 HKD2630890.00000 KHR
10000 HKD5261780.00000 KHR
20000 HKD10523560.00000 KHR