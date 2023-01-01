تنغي كازاخستاني (KZT)
اسم العملة
تنغي كازاخستاني
رمز العملة
₸
سعر الصرف KZT
|USD
|CAD
|SGD
|ZAR
|EUR
|GBP
|NZD
|AUD
|من KZT
|0.00211
|0.00285
|0.00289
|0.03983
|0.00198
|0.00171
|0.00356
|0.00328
|إلى KZT
|473.56000
|351.46200
|346.53700
|25.10580
|504.15200
|583.68600
|280.60800
|304.83100
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.