تنغي كازاخستاني (KZT)

اسم العملة

تنغي كازاخستاني

رمز العملة

سعر الصرف KZT

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
من KZT0.002110.002850.002890.039830.001980.001710.003560.00328
إلى KZT473.56000351.46200346.5370025.10580504.15200583.68600280.60800304.83100

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف تينغ كازاخستاني