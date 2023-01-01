تينغ كازاخستاني إلى لوتي ليسوتو

تحويل KZT إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
39.56 lsl

1.00000 KZT = 0.03956 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 18:37 UTC
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KZT إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.066888.67241.43731.661290.963818.3332
1GBP1.152611.22965102.2091.656711.91491.1108821.1318
1USD0.93740.81324183.121.34731.557270.9034517.1852
1INR0.01127750.009783920.012030810.01620910.01873520.01086920.206752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Lesotho Loti
1 KZT0.03956 LSL
5 KZT0.19782 LSL
10 KZT0.39564 LSL
20 KZT0.79129 LSL
50 KZT1.97821 LSL
100 KZT3.95643 LSL
250 KZT9.89107 LSL
500 KZT19.78215 LSL
1000 KZT39.56430 LSL
2000 KZT79.12860 LSL
5000 KZT197.82150 LSL
10000 KZT395.64300 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / تنغي كازاخستاني
1 LSL25.27530 KZT
5 LSL126.37650 KZT
10 LSL252.75300 KZT
20 LSL505.50600 KZT
50 LSL1263.76500 KZT
100 LSL2527.53000 KZT
250 LSL6318.82500 KZT
500 LSL12637.65000 KZT
1000 LSL25275.30000 KZT
2000 LSL50550.60000 KZT
5000 LSL126376.50000 KZT
10000 LSL252753.00000 KZT