Kazakistan tengesinden Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile KZT → LSL çevirin

1.000 kzt
42,36 lsl

1.00000 KZT = 0.04236 LSL

10:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.353751.3471519.00170.931750.7966541.642981.53953
1 CAD0.73868910.99512514.03630.6882730.5884791.213651.13723
1 SGD0.7423081.0049114.10510.6916450.5913631.21961.1428
1 ZAR0.0526270.07124360.070896310.04903510.04192540.08646490.0810205

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Kazakistan tengesinden Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Lesotho Lotisi
1 KZT0.04236 LSL
5 KZT0.21179 LSL
10 KZT0.42359 LSL
20 KZT0.84717 LSL
50 KZT2.11794 LSL
100 KZT4.23587 LSL
250 KZT10.58967 LSL
500 KZT21.17935 LSL
1000 KZT42.35870 LSL
2000 KZT84.71740 LSL
5000 KZT211.79350 LSL
10000 KZT423.58700 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Kazakistan Tengesi
1 LSL23.60790 KZT
5 LSL118.03950 KZT
10 LSL236.07900 KZT
20 LSL472.15800 KZT
50 LSL1180.39500 KZT
100 LSL2360.79000 KZT
250 LSL5901.97500 KZT
500 LSL11803.95000 KZT
1000 LSL23607.90000 KZT
2000 LSL47215.80000 KZT
5000 LSL118039.50000 KZT
10000 LSL236079.00000 KZT