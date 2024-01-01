2.000 Lesotho lotisinden Kazakistan tengesine
Reel döviz kuru ile LSL → KZT çevirin
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|1 LSL → KZT
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|26,5192
|26,5192
|Düşük
|25,4732
|23,5746
|Ortalama
|26,0982
|25,0120
|Değişim
|2.34%
|8.69%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 LSL → KZT istatistikleri
LSL → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 26,5192, en düşük 25,4732 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 26,0982 oldu. LSL → KZT kurundaki değişiklik 2.34 değerindeydi.
LSL → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 26,5192, en düşük 23,5746 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 25,0120 oldu. LSL → KZT kurundaki değişiklik 8.69 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Lesotho lotisinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Kazakistan Tengesi
|1 LSL
|26,06380 KZT
|5 LSL
|130,31900 KZT
|10 LSL
|260,63800 KZT
|20 LSL
|521,27600 KZT
|50 LSL
|1.303,19000 KZT
|100 LSL
|2.606,38000 KZT
|250 LSL
|6.515,95000 KZT
|500 LSL
|13.031,90000 KZT
|1000 LSL
|26.063,80000 KZT
|2000 LSL
|52.127,60000 KZT
|5000 LSL
|130.319,00000 KZT
|10000 LSL
|260.638,00000 KZT