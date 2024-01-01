100 Kazakistan tengesinden Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile KZT → LSL çevirin

1,000₸ KZT = 0,03657L LSL

00:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → LSL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LSL
1 KZT → LSLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03700,0376
Düşük0,03520,0352
Ortalama0,03620,0364
Değişim0.29%-2.27%
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1 KZT → LSL istatistikleri

KZT → LSL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0370, en düşük 0,0352 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0362 oldu. KZT → LSL kurundaki değişiklik 0.29 değerindeydi.

KZT → LSL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0376, en düşük 0,0352 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0364 oldu. KZT → LSL kurundaki değişiklik -2.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - LSL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34218,1620,9490,7921,7041,546
1 CAD0,7110,95212,8950,6740,5621,211,098
1 SGD0,7451,05113,5380,7070,5911,271,153
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Lesotho Lotisi
1 KZT0,03657 LSL
5 KZT0,18283 LSL
10 KZT0,36567 LSL
20 KZT0,73133 LSL
50 KZT1,82833 LSL
100 KZT3,65666 LSL
250 KZT9,14165 LSL
500 KZT18,28330 LSL
1000 KZT36,56660 LSL
2000 KZT73,13320 LSL
5000 KZT182,83300 LSL
10000 KZT365,66600 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Kazakistan Tengesi
1 LSL27,34740 KZT
5 LSL136,73700 KZT
10 LSL273,47400 KZT
20 LSL546,94800 KZT
50 LSL1.367,37000 KZT
100 LSL2.734,74000 KZT
250 LSL6.836,85000 KZT
500 LSL13.673,70000 KZT
1000 LSL27.347,40000 KZT
2000 LSL54.694,80000 KZT
5000 LSL136.737,00000 KZT
10000 LSL273.474,00000 KZT