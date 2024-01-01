20 Lesotho lotisinden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile LSL → KZT çevirin

20 lsl
521,28 kzt

1,000L LSL = 26,06₸ KZT

11:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek26,519226,5192
Düşük25,473223,5746
Ortalama26,098225,0120
Değişim2.34%8.69%
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1 LSL → KZT istatistikleri

LSL → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 26,5192, en düşük 25,4732 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 26,0982 oldu. LSL → KZT kurundaki değişiklik 2.34 değerindeydi.

LSL → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 26,5192, en düşük 23,5746 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 25,0120 oldu. LSL → KZT kurundaki değişiklik 8.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8461,07990,3831,4921,6520,94720,088
1 GBP1,18311,276106,8831,7641,9541,1223,755
1 USD0,9260,783183,7341,3821,5310,87718,61
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,222

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Kazakistan Tengesi
1 LSL26,06380 KZT
5 LSL130,31900 KZT
10 LSL260,63800 KZT
20 LSL521,27600 KZT
50 LSL1.303,19000 KZT
100 LSL2.606,38000 KZT
250 LSL6.515,95000 KZT
500 LSL13.031,90000 KZT
1000 LSL26.063,80000 KZT
2000 LSL52.127,60000 KZT
5000 LSL130.319,00000 KZT
10000 LSL260.638,00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Lesotho Lotisi
1 KZT0,03837 LSL
5 KZT0,19184 LSL
10 KZT0,38367 LSL
20 KZT0,76735 LSL
50 KZT1,91837 LSL
100 KZT3,83674 LSL
250 KZT9,59185 LSL
500 KZT19,18370 LSL
1000 KZT38,36740 LSL
2000 KZT76,73480 LSL
5000 KZT191,83700 LSL
10000 KZT383,67400 LSL