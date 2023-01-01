تينغ كازاخستاني إلى روبية موريشية

تحويل KZT إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
93.49 mur

1.00000 KZT = 0.09349 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:36 UTC
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KZT إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.066888.67241.43731.661290.963818.3332
1GBP1.152611.22965102.2091.656711.91491.1108821.1318
1USD0.93740.81324183.121.34731.557270.9034517.1852
1INR0.01127750.009783920.012030810.01620910.01873520.01086920.206752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Mauritian Rupee
1 KZT0.09349 MUR
5 KZT0.46743 MUR
10 KZT0.93486 MUR
20 KZT1.86973 MUR
50 KZT4.67431 MUR
100 KZT9.34863 MUR
250 KZT23.37157 MUR
500 KZT46.74315 MUR
1000 KZT93.48630 MUR
2000 KZT186.97260 MUR
5000 KZT467.43150 MUR
10000 KZT934.86300 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / تنغي كازاخستاني
1 MUR10.69680 KZT
5 MUR53.48400 KZT
10 MUR106.96800 KZT
20 MUR213.93600 KZT
50 MUR534.84000 KZT
100 MUR1069.68000 KZT
250 MUR2674.20000 KZT
500 MUR5348.40000 KZT
1000 MUR10696.80000 KZT
2000 MUR21393.60000 KZT
5000 MUR53484.00000 KZT
10000 MUR106968.00000 KZT