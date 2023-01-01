تينغ كازاخستاني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل KZT إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
47.96 czk

1.00000 KZT = 0.04796 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 18:32 UTC
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KZT إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0667588.66831.437131.661090.9636518.3206
1GBP1.152811.2298102.2211.656791.914981.110921.1208
1USD0.937450.81314183.121.34721.557150.9033517.1742
1INR0.0112780.009782730.012030810.01620790.01873370.0108680.206619

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / الجمهورية التشيكية كورونا
1 KZT0.04796 CZK
5 KZT0.23979 CZK
10 KZT0.47959 CZK
20 KZT0.95917 CZK
50 KZT2.39793 CZK
100 KZT4.79587 CZK
250 KZT11.98968 CZK
500 KZT23.97935 CZK
1000 KZT47.95870 CZK
2000 KZT95.91740 CZK
5000 KZT239.79350 CZK
10000 KZT479.58700 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / تنغي كازاخستاني
1 CZK20.85130 KZT
5 CZK104.25650 KZT
10 CZK208.51300 KZT
20 CZK417.02600 KZT
50 CZK1042.56500 KZT
100 CZK2085.13000 KZT
250 CZK5212.82500 KZT
500 CZK10425.65000 KZT
1000 CZK20851.30000 KZT
2000 CZK41702.60000 KZT
5000 CZK104256.50000 KZT
10000 CZK208513.00000 KZT