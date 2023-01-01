تينغ كازاخستاني إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل KZT إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
14.50 bob

1.00000 KZT = 0.01450 BOB

متوسط سعر صرف السوق عند 18:2 UTC
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KZT إلى BOB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 BOB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.0667588.66831.437231.661220.9639518.3167
1GBP1.1526711.22965102.2091.656711.91491.1111221.1138
1USD0.937450.81324183.121.34731.557270.903617.1706
1INR0.0112780.009783920.012030810.01620910.01873520.0108710.206576

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Bolivian Boliviano
1 KZT0.01450 BOB
5 KZT0.07250 BOB
10 KZT0.14499 BOB
20 KZT0.28999 BOB
50 KZT0.72496 BOB
100 KZT1.44993 BOB
250 KZT3.62482 BOB
500 KZT7.24965 BOB
1000 KZT14.49930 BOB
2000 KZT28.99860 BOB
5000 KZT72.49650 BOB
10000 KZT144.99300 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / تنغي كازاخستاني
1 BOB68.96900 KZT
5 BOB344.84500 KZT
10 BOB689.69000 KZT
20 BOB1379.38000 KZT
50 BOB3448.45000 KZT
100 BOB6896.90000 KZT
250 BOB17242.25000 KZT
500 BOB34484.50000 KZT
1000 BOB68969.00000 KZT
2000 BOB137938.00000 KZT
5000 BOB344845.00000 KZT
10000 BOB689690.00000 KZT