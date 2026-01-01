5 تينغ كازاخستاني إلى بوليفيانو بوليفي

حوّل KZT إلى BOB بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₸1 KZT = 0.02504 BOB

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KZT إلى BOB،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KZT إلى BOB متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KZT إلى BOB اليوم

KZTBOB
1 KZT0.03 BOB
5 KZT0.13 BOB
10 KZT0.25 BOB
20 KZT0.50 BOB
50 KZT1.25 BOB
100 KZT2.50 BOB
250 KZT6.26 BOB
500 KZT12.52 BOB
1000 KZT25.04 BOB
2000 KZT50.07 BOB
5000 KZT125.18 BOB
10000 KZT250.36 BOB
BOBKZT
1 BOB39.94 KZT
5 BOB199.71 KZT
10 BOB399.43 KZT
20 BOB798.85 KZT
50 BOB1,997.13 KZT
100 BOB3,994.25 KZT
250 BOB9,985.63 KZT
500 BOB19,971.25 KZT
1000 BOB39,942.50 KZT
2000 BOB79,885 KZT
5000 BOB199,712.50 KZT
10000 BOB399,425 KZT

الأسئلة الشائعة