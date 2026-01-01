10 تينغ كازاخستاني إلى بوليفيانو بوليفي
حوّل KZT إلى BOB بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KZT إلى BOB،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KZT إلى BOB متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KZT إلى BOB اليوم
|KZT
|BOB
|1 KZT
|0.03 BOB
|5 KZT
|0.13 BOB
|10 KZT
|0.25 BOB
|20 KZT
|0.50 BOB
|50 KZT
|1.25 BOB
|100 KZT
|2.50 BOB
|250 KZT
|6.26 BOB
|500 KZT
|12.51 BOB
|1000 KZT
|25.02 BOB
|2000 KZT
|50.05 BOB
|5000 KZT
|125.12 BOB
|10000 KZT
|250.23 BOB
|BOB
|KZT
|1 BOB
|39.96 KZT
|5 BOB
|199.82 KZT
|10 BOB
|399.63 KZT
|20 BOB
|799.27 KZT
|50 BOB
|1,998.16 KZT
|100 BOB
|3,996.33 KZT
|250 BOB
|9,990.82 KZT
|500 BOB
|19,981.65 KZT
|1000 BOB
|39,963.30 KZT
|2000 BOB
|79,926.60 KZT
|5000 BOB
|199,816.50 KZT
|10000 BOB
|399,633.00 KZT