5 Kazakistan tengesinden Bolivya bolivyanosuna
Reel döviz kuru ile KZT → BOB çevirin
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KZT → BOB çevrim grafiği
1 KZT = 0,01395 BOB
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|1 KZT → BOB
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0143
|0,0145
|Düşük
|0,0139
|0,0139
|Ortalama
|0,0141
|0,0143
|Değişim
|-2.78%
|-3.82%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KZT → BOB istatistikleri
KZT → BOB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0143, en düşük 0,0139 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0141 oldu. KZT → BOB kurundaki değişiklik -2.78 değerindeydi.
KZT → BOB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0145, en düşük 0,0139 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0143 oldu. KZT → BOB kurundaki değişiklik -3.82 değerindeydi.
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Kazakistan tengesinden Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Kazakistan Tengesi
|1 BOB
|71,70670 KZT
|5 BOB
|358,53350 KZT
|10 BOB
|717,06700 KZT
|20 BOB
|1.434,13400 KZT
|50 BOB
|3.585,33500 KZT
|100 BOB
|7.170,67000 KZT
|250 BOB
|17.926,67500 KZT
|500 BOB
|35.853,35000 KZT
|1000 BOB
|71.706,70000 KZT
|2000 BOB
|143.413,40000 KZT
|5000 BOB
|358.533,50000 KZT
|10000 BOB
|717.067,00000 KZT