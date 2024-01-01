bin Kazakistan tengesinden Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile KZT → BOB çevirin

1,000₸ KZT = 0,01395Bs BOB

16:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → BOB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BOB
1 KZT → BOBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01430,0145
Düşük0,01390,0139
Ortalama0,01410,0143
Değişim-2.78%-3.82%
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1 KZT → BOB istatistikleri

KZT → BOB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0143, en düşük 0,0139 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0141 oldu. KZT → BOB kurundaki değişiklik -2.78 değerindeydi.

KZT → BOB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0145, en düşük 0,0139 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0143 oldu. KZT → BOB kurundaki değişiklik -3.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - BOB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34318,1850,9490,7931,7061,548
1 CAD0,7110,95312,9060,6740,5621,2111,098
1 SGD0,7451,05113,5460,7070,591,2711,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Bolivya Bolivyanosu
1 KZT0,01395 BOB
5 KZT0,06973 BOB
10 KZT0,13946 BOB
20 KZT0,27891 BOB
50 KZT0,69729 BOB
100 KZT1,39457 BOB
250 KZT3,48643 BOB
500 KZT6,97285 BOB
1000 KZT13,94570 BOB
2000 KZT27,89140 BOB
5000 KZT69,72850 BOB
10000 KZT139,45700 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Kazakistan Tengesi
1 BOB71,70670 KZT
5 BOB358,53350 KZT
10 BOB717,06700 KZT
20 BOB1.434,13400 KZT
50 BOB3.585,33500 KZT
100 BOB7.170,67000 KZT
250 BOB17.926,67500 KZT
500 BOB35.853,35000 KZT
1000 BOB71.706,70000 KZT
2000 BOB143.413,40000 KZT
5000 BOB358.533,50000 KZT
10000 BOB717.067,00000 KZT