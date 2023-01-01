تينغ كازاخستاني إلى ليو روماني

تحويل KZT إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
9.76 ron

1.00000 KZT = 0.00976 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 18:40 UTC
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KZT إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0668588.67661.437151.661240.963618.3276
1GBP1.1527411.2298102.2211.656661.914981.1107821.127
1USD0.937350.81314183.121.34711.557150.9032517.1792
1INR0.01127690.009782730.012030810.01620670.01873370.01086680.206679

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Romanian Leu
1 KZT0.00976 RON
5 KZT0.04878 RON
10 KZT0.09756 RON
20 KZT0.19511 RON
50 KZT0.48779 RON
100 KZT0.97557 RON
250 KZT2.43893 RON
500 KZT4.87786 RON
1000 KZT9.75572 RON
2000 KZT19.51144 RON
5000 KZT48.77860 RON
10000 KZT97.55720 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / تنغي كازاخستاني
1 RON102.50400 KZT
5 RON512.52000 KZT
10 RON1025.04000 KZT
20 RON2050.08000 KZT
50 RON5125.20000 KZT
100 RON10250.40000 KZT
250 RON25626.00000 KZT
500 RON51252.00000 KZT
1000 RON102504.00000 KZT
2000 RON205008.00000 KZT
5000 RON512520.00000 KZT
10000 RON1025040.00000 KZT