5000 ليو روماني إلى تينغ كازاخستاني

تحويل RON إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ ron
٥٠٠٬٤٢٠ kzt

1.00000 RON = 100.08400 KZT

Mid-market exchange rate at 14:52
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.930951.367351.538460.8068421.349850.8974583.2169
1EUR1.074211.468811.652620.86671.450010.964189.3916
1CAD0.7313420.68082411.125140.5900770.9872020.65634360.86
1AUD0.650.6051010.88877810.5244470.8774030.58334354.091

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / تنغي كازاخستاني
1 RON100.08400 KZT
5 RON500.42000 KZT
10 RON1000.84000 KZT
20 RON2001.68000 KZT
50 RON5004.20000 KZT
100 RON10008.40000 KZT
250 RON25021.00000 KZT
500 RON50042.00000 KZT
1000 RON100084.00000 KZT
2000 RON200168.00000 KZT
5000 RON500420.00000 KZT
10000 RON1000840.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Romanian Leu
1 KZT0.00999 RON
5 KZT0.04996 RON
10 KZT0.09992 RON
20 KZT0.19983 RON
50 KZT0.49958 RON
100 KZT0.99916 RON
250 KZT2.49790 RON
500 KZT4.99581 RON
1000 KZT9.99162 RON
2000 KZT19.98324 RON
5000 KZT49.95810 RON
10000 KZT99.91620 RON