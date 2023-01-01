1 ليو روماني إلى تينغ كازاخستاني

تحويل RON إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١ ron
١٠٠٫١١ kzt

1.00000 RON = 100.10700 KZT

Mid-market exchange rate at 14:50
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.930751.367051.538220.8067121.349650.897583.2183
1EUR1.074411.468761.652670.866551.450060.964189.4097
1CAD0.7315020.68084711.125210.5901110.9872720.65652360.8744
1AUD0.65010.6050820.88871910.5244430.8774070.58346554.1002

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / تنغي كازاخستاني
1 RON100.10700 KZT
5 RON500.53500 KZT
10 RON1001.07000 KZT
20 RON2002.14000 KZT
50 RON5005.35000 KZT
100 RON10010.70000 KZT
250 RON25026.75000 KZT
500 RON50053.50000 KZT
1000 RON100107.00000 KZT
2000 RON200214.00000 KZT
5000 RON500535.00000 KZT
10000 RON1001070.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Romanian Leu
1 KZT0.00999 RON
5 KZT0.04995 RON
10 KZT0.09989 RON
20 KZT0.19979 RON
50 KZT0.49946 RON
100 KZT0.99893 RON
250 KZT2.49732 RON
500 KZT4.99463 RON
1000 KZT9.98927 RON
2000 KZT19.97854 RON
5000 KZT49.94635 RON
10000 KZT99.89270 RON