تينغ كازاخستاني إلى دولار بروني

تحويل KZT إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
2.86 bnd

1.00000 KZT = 0.00286 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 18:31 UTC
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KZT إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.0667588.66831.437231.661220.9639518.3167
1GBP1.1526711.22965102.2091.656711.91491.1111221.1138
1USD0.937450.81324183.121.34731.557270.903617.1706
1INR0.0112780.009783920.012030810.01620910.01873520.0108710.206576

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / دولار بروني
1 KZT0.00286 BND
5 KZT0.01431 BND
10 KZT0.02861 BND
20 KZT0.05722 BND
50 KZT0.14306 BND
100 KZT0.28612 BND
250 KZT0.71531 BND
500 KZT1.43062 BND
1000 KZT2.86123 BND
2000 KZT5.72246 BND
5000 KZT14.30615 BND
10000 KZT28.61230 BND
معدلات التحويل دولار بروني / تنغي كازاخستاني
1 BND349.50100 KZT
5 BND1747.50500 KZT
10 BND3495.01000 KZT
20 BND6990.02000 KZT
50 BND17475.05000 KZT
100 BND34950.10000 KZT
250 BND87375.25000 KZT
500 BND174750.50000 KZT
1000 BND349501.00000 KZT
2000 BND699002.00000 KZT
5000 BND1747505.00000 KZT
10000 BND3495010.00000 KZT