تينغ كازاخستاني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل KZT إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
3.85 bam

1.00000 KZT = 0.00385 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 18:30 UTC
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KZT إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0669588.68491.437181.661010.9636518.3124
1GBP1.152811.2299102.2291.656681.914691.110921.1091
1USD0.937250.813074183.121.3471.556780.903317.1633
1INR0.01127590.009781930.012030810.01620550.01872940.01086740.206488

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 KZT0.00385 BAM
5 KZT0.01924 BAM
10 KZT0.03848 BAM
20 KZT0.07696 BAM
50 KZT0.19240 BAM
100 KZT0.38479 BAM
250 KZT0.96198 BAM
500 KZT1.92396 BAM
1000 KZT3.84791 BAM
2000 KZT7.69582 BAM
5000 KZT19.23955 BAM
10000 KZT38.47910 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / تنغي كازاخستاني
1 BAM259.88100 KZT
5 BAM1299.40500 KZT
10 BAM2598.81000 KZT
20 BAM5197.62000 KZT
50 BAM12994.05000 KZT
100 BAM25988.10000 KZT
250 BAM64970.25000 KZT
500 BAM129940.50000 KZT
1000 BAM259881.00000 KZT
2000 BAM519762.00000 KZT
5000 BAM1299405.00000 KZT
10000 BAM2598810.00000 KZT