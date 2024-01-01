Kazakistan tengesinden Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile KZT → BAM çevirin

1.000 kzt
4,06 bam

1.00000 KZT = 0.00406 BAM

09:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.353551.3471518.99810.93160.7964951.642851.53929
1 CAD0.73879810.99527214.03580.6882460.5884491.213731.13722
1 SGD0.7423081.00475114.10240.6915160.5912451.21951.14263
1 ZAR0.05263680.07124660.070909710.04903520.0419250.08647420.0810234

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 KZT0.00406 BAM
5 KZT0.02031 BAM
10 KZT0.04063 BAM
20 KZT0.08126 BAM
50 KZT0.20314 BAM
100 KZT0.40628 BAM
250 KZT1.01570 BAM
500 KZT2.03140 BAM
1000 KZT4.06281 BAM
2000 KZT8.12562 BAM
5000 KZT20.31405 BAM
10000 KZT40.62810 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Kazakistan Tengesi
1 BAM246.13500 KZT
5 BAM1230.67500 KZT
10 BAM2461.35000 KZT
20 BAM4922.70000 KZT
50 BAM12306.75000 KZT
100 BAM24613.50000 KZT
250 BAM61533.75000 KZT
500 BAM123067.50000 KZT
1000 BAM246135.00000 KZT
2000 BAM492270.00000 KZT
5000 BAM1230675.00000 KZT
10000 BAM2461350.00000 KZT