10 Kazakistan tengesinden Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile KZT → BAM çevirin

1,000₸ KZT = 0,003739KM BAM

22:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → BAM çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BAM
1 KZT → BAMSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00380,0038
Düşük0,00370,0036
Ortalama0,00370,0037
Değişim0.27%1.29%
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1 KZT → BAM istatistikleri

KZT → BAM kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0038, en düşük 0,0037 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0037 oldu. KZT → BAM kurundaki değişiklik 0.27 değerindeydi.

KZT → BAM kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0038, en düşük 0,0036 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0037 oldu. KZT → BAM kurundaki değişiklik 1.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - BAM tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34318,1890,9490,7931,7061,548
1 CAD0,7110,95312,9070,6740,5631,2111,098
1 SGD0,7441,049113,5410,7070,591,271,152
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 KZT0,00374 BAM
5 KZT0,01869 BAM
10 KZT0,03739 BAM
20 KZT0,07477 BAM
50 KZT0,18693 BAM
100 KZT0,37386 BAM
250 KZT0,93465 BAM
500 KZT1,86931 BAM
1000 KZT3,73862 BAM
2000 KZT7,47724 BAM
5000 KZT18,69310 BAM
10000 KZT37,38620 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Kazakistan Tengesi
1 BAM267,47800 KZT
5 BAM1.337,39000 KZT
10 BAM2.674,78000 KZT
20 BAM5.349,56000 KZT
50 BAM13.373,90000 KZT
100 BAM26.747,80000 KZT
250 BAM66.869,50000 KZT
500 BAM133.739,00000 KZT
1000 BAM267.478,00000 KZT
2000 BAM534.956,00000 KZT
5000 BAM1.337.390,00000 KZT
10000 BAM2.674.780,00000 KZT