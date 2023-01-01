تينغ كازاخستاني إلى دينار أردني

تحويل KZT إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
1.484 jod

1.00000 KZT = 0.00148 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:33 UTC
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KZT إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066988.68071.437541.661320.963818.3334
1GBP1.1527411.22975102.2171.656971.91491.1110121.1318
1USD0.93730.813173183.121.34741.557150.9033517.1838
1INR0.01127640.009783130.012030810.01621030.01873370.0108680.206735

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / الدينار الأردني
1 KZT0.00148 JOD
5 KZT0.00742 JOD
10 KZT0.01484 JOD
20 KZT0.02969 JOD
50 KZT0.07422 JOD
100 KZT0.14845 JOD
250 KZT0.37112 JOD
500 KZT0.74224 JOD
1000 KZT1.48447 JOD
2000 KZT2.96894 JOD
5000 KZT7.42235 JOD
10000 KZT14.84470 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / تنغي كازاخستاني
1 JOD673.63900 KZT
5 JOD3368.19500 KZT
10 JOD6736.39000 KZT
20 JOD13472.78000 KZT
50 JOD33681.95000 KZT
100 JOD67363.90000 KZT
250 JOD168409.75000 KZT
500 JOD336819.50000 KZT
1000 JOD673639.00000 KZT
2000 JOD1347278.00000 KZT
5000 JOD3368195.00000 KZT
10000 JOD6736390.00000 KZT