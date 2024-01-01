Kazakistan tengesinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile KZT → JOD çevirin

1.000 kzt
1,582 jod

1.00000 KZT = 0.00158 JOD

10:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85491.0733589.13411.453151.652450.94816518.3154
1 GBP1.1697311.25555104.2651.699831.932951.1090921.4245
1 USD0.931650.796464183.04291.353851.539530.8833517.0638
1 INR0.01121910.009590990.01204210.0163030.01853890.01063730.205482

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Kazakistan tengesinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Ürdün Dinarı
1 KZT0.00158 JOD
5 KZT0.00791 JOD
10 KZT0.01582 JOD
20 KZT0.03164 JOD
50 KZT0.07909 JOD
100 KZT0.15818 JOD
250 KZT0.39544 JOD
500 KZT0.79088 JOD
1000 KZT1.58176 JOD
2000 KZT3.16352 JOD
5000 KZT7.90880 JOD
10000 KZT15.81760 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Kazakistan Tengesi
1 JOD632.20600 KZT
5 JOD3161.03000 KZT
10 JOD6322.06000 KZT
20 JOD12644.12000 KZT
50 JOD31610.30000 KZT
100 JOD63220.60000 KZT
250 JOD158051.50000 KZT
500 JOD316103.00000 KZT
1000 JOD632206.00000 KZT
2000 JOD1264412.00000 KZT
5000 JOD3161030.00000 KZT
10000 JOD6322060.00000 KZT