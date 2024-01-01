50 Kazakistan tengesinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile KZT → JOD çevirin

1,000₸ KZT = 0,001428JD JOD

18:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → JOD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JOD
1 KZT → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00150,0015
Düşük0,00140,0014
Ortalama0,00140,0015
Değişim-2.74%-3.67%
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1 KZT → JOD istatistikleri

KZT → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0015, en düşük 0,0014 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0014 oldu. KZT → JOD kurundaki değişiklik -2.74 değerindeydi.

KZT → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0015, en düşük 0,0014 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0015 oldu. KZT → JOD kurundaki değişiklik -3.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - JOD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34218,1990,9490,7931,7051,547
1 CAD0,7110,95312,9220,6740,5631,2111,099
1 SGD0,7451,049113,5580,7070,591,2711,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Ürdün Dinarı
1 KZT0,00143 JOD
5 KZT0,00714 JOD
10 KZT0,01428 JOD
20 KZT0,02855 JOD
50 KZT0,07138 JOD
100 KZT0,14276 JOD
250 KZT0,35689 JOD
500 KZT0,71379 JOD
1000 KZT1,42758 JOD
2000 KZT2,85516 JOD
5000 KZT7,13790 JOD
10000 KZT14,27580 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Kazakistan Tengesi
1 JOD700,48700 KZT
5 JOD3.502,43500 KZT
10 JOD7.004,87000 KZT
20 JOD14.009,74000 KZT
50 JOD35.024,35000 KZT
100 JOD70.048,70000 KZT
250 JOD175.121,75000 KZT
500 JOD350.243,50000 KZT
1000 JOD700.487,00000 KZT
2000 JOD1.400.974,00000 KZT
5000 JOD3.502.435,00000 KZT
10000 JOD7.004.870,00000 KZT