تينغ كازاخستاني إلى يوان صيني

تحويل KZT إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kzt
١٥٫٣٠ cny

1.00000 KZT = 0.01530 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 15:32 UTC
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KZT إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.0667588.66831.437231.661220.9639518.3167
1GBP1.1526711.22965102.2091.656711.91491.1111221.1138
1USD0.937450.81324183.121.34731.557270.903617.1706
1INR0.0112780.009783920.012030810.01620910.01873520.0108710.206576

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Chinese Yuan RMB
1 KZT0.01530 CNY
5 KZT0.07650 CNY
10 KZT0.15301 CNY
20 KZT0.30602 CNY
50 KZT0.76504 CNY
100 KZT1.53008 CNY
250 KZT3.82520 CNY
500 KZT7.65040 CNY
1000 KZT15.30080 CNY
2000 KZT30.60160 CNY
5000 KZT76.50400 CNY
10000 KZT153.00800 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / تنغي كازاخستاني
1 CNY65.35620 KZT
5 CNY326.78100 KZT
10 CNY653.56200 KZT
20 CNY1307.12400 KZT
50 CNY3267.81000 KZT
100 CNY6535.62000 KZT
250 CNY16339.05000 KZT
500 CNY32678.10000 KZT
1000 CNY65356.20000 KZT
2000 CNY130712.40000 KZT
5000 CNY326781.00000 KZT
10000 CNY653562.00000 KZT