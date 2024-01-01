Kazakistan tengesinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile KZT → CNY çevirin

1.000 kzt
16,04 cny

1.00000 KZT = 0.01604 CNY

09:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854911.073589.14461.452931.652430.94788518.3179
1 GBP1.1697111.25565104.2711.699461.932811.1087521.426
1 USD0.93150.7964183.04111.353451.539290.8829517.0637
1 INR0.01121770.009590430.012042210.01629860.01853650.01063270.205485

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Kazakistan tengesinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

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KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Çin Yuanı RMB
1 KZT0.01604 CNY
5 KZT0.08020 CNY
10 KZT0.16040 CNY
20 KZT0.32081 CNY
50 KZT0.80202 CNY
100 KZT1.60403 CNY
250 KZT4.01008 CNY
500 KZT8.02015 CNY
1000 KZT16.04030 CNY
2000 KZT32.08060 CNY
5000 KZT80.20150 CNY
10000 KZT160.40300 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Kazakistan Tengesi
1 CNY62.34290 KZT
5 CNY311.71450 KZT
10 CNY623.42900 KZT
20 CNY1246.85800 KZT
50 CNY3117.14500 KZT
100 CNY6234.29000 KZT
250 CNY15585.72500 KZT
500 CNY31171.45000 KZT
1000 CNY62342.90000 KZT
2000 CNY124685.80000 KZT
5000 CNY311714.50000 KZT
10000 CNY623429.00000 KZT