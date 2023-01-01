Казахстанские тенге в китайские юани

Сконвертируйте KZT в CNY по реальному обменному курсу

1 000 kzt
15,74 cny

1.00000 KZT = 0.01574 CNY

Среднерыночный курс в 18:8 UTC
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График изменения обменного курса KZT к CNY

1 мин. назад 1 KZT → 0 CNY
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86021.074889.05791.456841.672320.957718.5167
1GBP1.1625211.2495103.5341.693631.944141.1133521.5264
1USD0.93040.80032182.861.355451.555940.8910517.228
1INR0.01122860.00965870.012068510.01635830.01877790.01075370.207917

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Как произвести расчет конвертации из казахстанских тенге в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KZT из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KZT в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for казахстанский тенге

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Обменные курсы Казахстанский тенге / Китайский юань RMB
1 KZT0.01574 CNY
5 KZT0.07869 CNY
10 KZT0.15738 CNY
20 KZT0.31477 CNY
50 KZT0.78692 CNY
100 KZT1.57385 CNY
250 KZT3.93462 CNY
500 KZT7.86925 CNY
1000 KZT15.73850 CNY
2000 KZT31.47700 CNY
5000 KZT78.69250 CNY
10000 KZT157.38500 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Казахстанский тенге
1 CNY63.53850 KZT
5 CNY317.69250 KZT
10 CNY635.38500 KZT
20 CNY1270.77000 KZT
50 CNY3176.92500 KZT
100 CNY6353.85000 KZT
250 CNY15884.62500 KZT
500 CNY31769.25000 KZT
1000 CNY63538.50000 KZT
2000 CNY127077.00000 KZT
5000 CNY317692.50000 KZT
10000 CNY635385.00000 KZT