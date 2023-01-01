1 казахстанский тенге в китайские юани
Сконвертируйте KZT в CNY по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса KZT к CNY
1 KZT = 0.01554 CNY
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Как произвести расчет конвертации из казахстанских тенге в китайские юани
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KZT из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KZT в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Китайский юань RMB / Казахстанский тенге
|1 CNY
|64.34590 KZT
|5 CNY
|321.72950 KZT
|10 CNY
|643.45900 KZT
|20 CNY
|1286.91800 KZT
|50 CNY
|3217.29500 KZT
|100 CNY
|6434.59000 KZT
|250 CNY
|16086.47500 KZT
|500 CNY
|32172.95000 KZT
|1000 CNY
|64345.90000 KZT
|2000 CNY
|128691.80000 KZT
|5000 CNY
|321729.50000 KZT
|10000 CNY
|643459.00000 KZT