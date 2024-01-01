10 bin Kazakistan tengesinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile KZT → CNY çevirin

1,000₸ KZT = 0,01456¥ CNY

18:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → CNY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CNY
1 KZT → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01480,0150
Düşük0,01450,0143
Ortalama0,01460,0147
Değişim-1.07%-2.56%
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1 KZT → CNY istatistikleri

KZT → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0148, en düşük 0,0145 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0146 oldu. KZT → CNY kurundaki değişiklik -1.07 değerindeydi.

KZT → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0150, en düşük 0,0143 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0147 oldu. KZT → CNY kurundaki değişiklik -2.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - CNY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34218,2020,9490,7921,7051,548
1 CAD0,7110,95312,9220,6740,5631,2111,099
1 SGD0,7451,049113,5590,7070,591,271,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Çin Yuanı RMB
1 KZT0,01456 CNY
5 KZT0,07278 CNY
10 KZT0,14555 CNY
20 KZT0,29111 CNY
50 KZT0,72777 CNY
100 KZT1,45553 CNY
250 KZT3,63883 CNY
500 KZT7,27765 CNY
1000 KZT14,55530 CNY
2000 KZT29,11060 CNY
5000 KZT72,77650 CNY
10000 KZT145,55300 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Kazakistan Tengesi
1 CNY68,70330 KZT
5 CNY343,51650 KZT
10 CNY687,03300 KZT
20 CNY1.374,06600 KZT
50 CNY3.435,16500 KZT
100 CNY6.870,33000 KZT
250 CNY17.175,82500 KZT
500 CNY34.351,65000 KZT
1000 CNY68.703,30000 KZT
2000 CNY137.406,60000 KZT
5000 CNY343.516,50000 KZT
10000 CNY687.033,00000 KZT