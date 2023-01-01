تينغ كازاخستاني إلى فورنت مجري

تحويل KZT إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kzt
٧٦٠ huf

1.00000 KZT = 0.76037 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 18:35 UTC
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KZT إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066988.68071.437541.661320.963818.3334
1GBP1.1527411.22975102.2171.656971.91491.1110121.1318
1USD0.93730.813173183.121.34741.557150.9033517.1838
1INR0.01127640.009783130.012030810.01621030.01873370.0108680.206735

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Hungarian Forint
1 KZT0.76037 HUF
5 KZT3.80187 HUF
10 KZT7.60374 HUF
20 KZT15.20748 HUF
50 KZT38.01870 HUF
100 KZT76.03740 HUF
250 KZT190.09350 HUF
500 KZT380.18700 HUF
1000 KZT760.37400 HUF
2000 KZT1520.74800 HUF
5000 KZT3801.87000 HUF
10000 KZT7603.74000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / تنغي كازاخستاني
2000 HUF2630.28000 KZT
5000 HUF6575.70000 KZT
10000 HUF13151.40000 KZT
15000 HUF19727.10000 KZT
20000 HUF26302.80000 KZT
30000 HUF39454.20000 KZT
40000 HUF52605.60000 KZT
50000 HUF65757.00000 KZT
60000 HUF78908.40000 KZT
100000 HUF131514.00000 KZT
150000 HUF197271.00000 KZT
200000 HUF263028.00000 KZT