تينغ كازاخستاني إلى ين ياباني

تحويل KZT إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
309 jpy

1.00000 KZT = 0.30873 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 18:36 UTC
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KZT إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066988.68071.437491.661450.963818.3334
1GBP1.1527411.22975102.2171.65691.915051.1110121.1318
1USD0.93730.813173183.121.347351.557270.903417.1838
1INR0.01127640.009783130.012030810.01620970.01873520.01086860.206735

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / ين ياباني
1 KZT0.30873 JPY
5 KZT1.54367 JPY
10 KZT3.08735 JPY
20 KZT6.17470 JPY
50 KZT15.43675 JPY
100 KZT30.87350 JPY
250 KZT77.18375 JPY
500 KZT154.36750 JPY
1000 KZT308.73500 JPY
2000 KZT617.47000 JPY
5000 KZT1543.67500 JPY
10000 KZT3087.35000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / تنغي كازاخستاني
100 JPY323.90200 KZT
1000 JPY3239.02000 KZT
1500 JPY4858.53000 KZT
2000 JPY6478.04000 KZT
3000 JPY9717.06000 KZT
5000 JPY16195.10000 KZT
5400 JPY17490.70800 KZT
10000 JPY32390.20000 KZT
15000 JPY48585.30000 KZT
20000 JPY64780.40000 KZT
25000 JPY80975.50000 KZT
30000 JPY97170.60000 KZT